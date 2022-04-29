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Tuzla'da korkunç patlama! Yer gök sarsıldı ardından alevler yükseldi çok sayıda ölü ve yaralı var

Tuzla'da korkunç patlama! Yer gök sarsıldı ardından alevler yükseldi çok sayıda ölü ve yaralı var

TUZLA'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın çıkan fabrikadan yürek yakan haberler geliyor.

Tuzla'da korkunç patlama! Yer gök sarsıldı ardından alevler yükseldi çok sayıda ölü ve yaralı var

Tuzla’da Vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu.

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Tuzla'da korkunç patlama! Yer gök sarsıldı ardından alevler yükseldi çok sayıda ölü ve yaralı var

Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Tuzla'da korkunç patlama! Yer gök sarsıldı ardından alevler yükseldi çok sayıda ölü ve yaralı var

Patlama anı kamerada
Fabrikada meydana gelen patlama anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
İŞTE PATLAMA ANI

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Tuzla'da korkunç patlama! Yer gök sarsıldı ardından alevler yükseldi çok sayıda ölü ve yaralı var

Görüntülerde fabrikanın yandığı esnada bir patlamanın yaşandığı ve patlama nedeniyle çevreye bazı parçaların saçıldığı görülüyor

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