Tuzla Viaport Marina'da 9 Nil timsahı dünyaya merhaba dedi

Timsah Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viasea Akvaryum içerisinde yer alan parkın köpek balığından vatoza, mürenden piranaya kadar 10 binlerce deniz canlısı ve 8 timsaha ev sahipliği yaptığını söyledi.