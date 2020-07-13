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Tuzla Viaport Marina'da 9 Nil timsahı dünyaya merhaba dedi

Anadolu Ajansı

TUZLA Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Park'ta "Türkiye'nin ilk Nil timsahları" doğdu.

Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Parkta yaşayan dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla başlayan heyecanlı sürecin sonunda 9 yavru Nil timsahı yumurtalarını kırarak dünyaya "merhaba" dedi. Sağlık durumu iyi olan yavru timsahların bakımıyla 14 uzman personel ilgileniyor.

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Timsah Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viasea Akvaryum içerisinde yer alan parkın köpek balığından vatoza, mürenden piranaya kadar 10 binlerce deniz canlısı ve 8 timsaha ev sahipliği yaptığını söyledi.

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Dünyada Nil timsahlarının sayısının hızla azaldığını belirten Aydın, "Yavrularımız bizi çok mutlu etti." dedi.

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Aydın, yavruların kurtçuk ve küçük et parçalarıyla beslendiğini dile getirerek, yeni doğan timsahların 1 yıl içinde 35 santimetreye, 3-4 yıl içinde de yetişkin bir timsah görünümüne kavuşacağını söyledi.

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