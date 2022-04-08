Tuzla Piyade Okulu'nda patlama oldu! Patlamanın ardından ormanlık alanda yangın çıktı işte son dakika gelişmeleri

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bazı görgü tanıklarına göre 3 bazı görgü tanıklarına göre peş peşe dört patlama meydana geldi. Ardından da bölgede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans okula giriş yaparken, yangın 1 saatlik yoğun çalışma sonrası söndürüldü.