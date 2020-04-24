Tüyler ürperten görüntü! Brezilya'da koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüs salgının küçümseyip, karantina karşıtı sokak gösterilerine katılırken, ülkede ölenlere mezar yetişmiyor. Koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülmeye başladı. Korkunç görüntüler geldi.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da koronavirüsten can kayıpları 3 bini aştı. Ülkenin Manaus kentinde salgında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömüldü. Kentin valisi durumu korku filmi olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Bolsonaro ise karantina önlemlerine karşı sokak gösterilerine katılıp, vatandalarını sokağa çıkmaya çağırmaya devam ediyor.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Güney Amerika'ya da sıçrayan salgın en çok Brezilya'da etkisini gösteriyor. Ülkede vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı.
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 300'ün üzerine çıktı.
Ülkede Devlet Başkanı Jair Bolsonaro önlemlere karşı çıkarken salgın Brezilyalıları öldürmeye devam ediyor.