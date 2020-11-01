Tuvana Türkay'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! İşte son durumu

Instagram hesabından açıklama yapan Türkay "Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH(+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler." açıklamasını yaptı