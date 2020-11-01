Tuvana Türkay'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! İşte son durumu
30 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu.
Güzelliğiyle dikkat çeken oyunculardan Tuvana Türkay yurtdışı tatilin ardından İstanbul'a döndü. Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.
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Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın yaptırdığı test ile koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
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Türkay 16 günlük karantinanın ve tedavisinin ardından corona testinin negatife döndüğünü açıkladı.
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Instagram hesabından açıklama yapan Türkay "Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH(+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler." açıklamasını yaptı
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