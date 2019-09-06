Tuvana Türkay'ın cesur pozu Instagram'a damga vurdu! Kaldırmak zorunda kaldı
Oyuncu Tuvana Türkay'ın Instagram hesabına koyduğu cesur pozu olay olunca kaldırmak zorunda kaldı.
Son olarak Kanal D'de yayımlanan Kızlarım İçin dizisinde Kumru karakterine hayat veren güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabı Instagram'ı cesur pozuyla salladı.
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Fit fiziği ile herkesin dikkatini çeken Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından zaten sıkça söz ettirirken yüklediği bir fotoğraf ile bir de damga vurdu.
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Tuvana Türkay, Women Health dergisi çekimlerinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi.
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Türkay'ın paylaşımına kısa sürece binlerce beğeni ve yorum yağmasına rağmen cesur pozu olay olunca Türkay, çareyi o fotoğrafı silmekte buldu.
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