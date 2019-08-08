Tuvana Türkay'dan sitem dolu paylaşım! Yorumlara isyan etti
Oyuncu Tuvana Türkay, son günlerde işiyle değil de özel yaşamıyla ilgili yapılan yorumlardan bir hayli rahatsız oldu. Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımda bulundu.
Üç yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığı Fenerbahçeli Alper Potuk'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Tuvana Türkay, hakkında yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Güzel oyuncu Instagramdan sitem dolu bir paylaşımda bulundu.
Instagram hikaye bölümünden paylaşım yapan Türkay, “Özür dilerim kendi hayatımı size sormadan yaşadığım için kusura bakmayın yani sizin de fikirlerinizi almam gerekiyordu sonuçta benim hayatım bi de ben mi yaşayacaktım hahhahah yok artık daha neler” dedi.
Türkay paylaşımın devamında ise, "Herkesin hatayı başka yerde aradığı değerlendirmesini yapan oyuncu, “Bu ülkede insanlar yeniden birbirini, hayatı ve kendisine benzemeyenleri nasıl sevecek? Bu hiçbir şeyin sorumluluğunu almama ve her hatayı ötekine/dışarıda arama hali nasıl bitecek? Öfke dışında hiçbir duyguyu ifade edemeyen bir toplum olmak sürdürülebilir bir şey midir?” ifadelerini kullandı.
Tuvana Türkay kimdir?
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.