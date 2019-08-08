Tuvana Türkay'dan sitem dolu paylaşım! Yorumlara isyan etti

Türkay paylaşımın devamında ise, "Herkesin hatayı başka yerde aradığı değerlendirmesini yapan oyuncu, “Bu ülkede insanlar yeniden birbirini, hayatı ve kendisine benzemeyenleri nasıl sevecek? Bu hiçbir şeyin sorumluluğunu almama ve her hatayı ötekine/dışarıda arama hali nasıl bitecek? Öfke dışında hiçbir duyguyu ifade edemeyen bir toplum olmak sürdürülebilir bir şey midir?” ifadelerini kullandı.