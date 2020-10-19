Tuvana Türkay yeni aşkı Erdem Özün'ü annesiyle tanıştırmak istedi olanlar oldu

Çıkan dedikodulara göre ünlü oyuncu sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak anne Armağan Türkay’ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için “hayır” yanıtını verdiği iddia edildi.