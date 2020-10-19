Tuvana Türkay yeni aşkı Erdem Özün'ü annesiyle tanıştırmak istedi olanlar oldu
İş insanı Erdem Özün'le yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yeni aşkını annesiyle tanıştırmaya karar verdi. Ancak iddiaya göre onay alamayan Türkay, sosyal medyadan imalı bir paylaşımda bulundu.
Futbolcu Alper Potuk'la ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozmuş, gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırmıştı. Oyuncu sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Erdem Özün, fotoğrafı kısa bir süre sonra silmişti.
Çıkan dedikodulara göre ünlü oyuncu sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak anne Armağan Türkay’ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için “hayır” yanıtını verdiği iddia edildi.
Haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından Türkay, Instagram hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
Türkay, şu satırları paylaştı; "Biri benim adıma karar verince al o zaman sen yaşa diyerek hayatımı eline verip uzaklaşmak istiyorum. Çünkü delirttiniz!"