Tuvana Türkay set arkadaşıyla fena yakalandı! Yasak Elma dizisinde rol alıyor
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da rol alan Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele yakalandı.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinde Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken geçtiğimiz akşam Cihangir'de set arkadaşıyla el ele görüntülenince olay oldu.
Tuvana Türkay'ın Cihangir sokaklarında sarmaş dolaş gezdiği arkadaşı basını fark edince ise kaçar adım uzaklaştı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Türkay ise isyan etti.
Güzel oyuncu, "Beyefendi kaçtı. El ele, sarmaş dolaştınız" diyen muhabirlere, "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim. Size kırgınım; iki gün sonra şarkım yayında. Kitabımın bitmesine son bir hafta kaldı. Filmim 28 Şubat'ta vizyona giriyor ama siz benim sürekli aşk hayatımla ilgileniyorsunuz" yanıtı verdi.
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile geçtiğimiz Temmuz ayında yollarını ayıran Türkay, "Alper'den sonra hayatımda kimse olmadı" şeklinde konuştu.