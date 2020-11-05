Tuvana Türkay koronavirüsü yendi ama tamamen kurtulamadı bakın ne oldu
Koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay, geçtiğimiz haftalarda iyi haberi vermişti. Türkay, iyileştiğini duyurmuştu fakat koronavirüsün vücudunda bıraktığı olumsuzluklar var.
Tuvana Türkay, geçtiğimiz haftalarda yurt dışından dönmüş ve koronavirüse yakalanmıştı. Güzel oyuncu, koronavirüs olduğunu ise sosyal medya heabı Instagram'dan duyurmuştu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve çok ağır bir şekilde geçirdiğini anlatan Tuvana Türkay, son olarak ise yeni testinin negatif çıktığını ve koronavirüsü yendiğini söylemişti. Fakat koronavirüs, Türkay'ın vücudunda iyileşse dahi olumsuzluklar bıraktı.
30 yaşındaki Türkay, hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı:
"Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim.''
''Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum."