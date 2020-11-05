Tuvana Türkay koronavirüsü yendi ama tamamen kurtulamadı bakın ne oldu

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve çok ağır bir şekilde geçirdiğini anlatan Tuvana Türkay, son olarak ise yeni testinin negatif çıktığını ve koronavirüsü yendiğini söylemişti. Fakat koronavirüs, Türkay'ın vücudunda iyileşse dahi olumsuzluklar bıraktı.