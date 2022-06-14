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Tuvalette kabız canlandırması şoke etti! Didem Aslan'da kadın tuvalette nasıl şey ettiğini gösterdi

Show TV ekranlarındaki "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında şok eden bir olay yaşandı! Bodrum'lu Gamze'nin ölümüyle ilgili şüpheli görülen annesi için canlı yayında canlandırma yapıldı. Anne o geceyi stüdyodaki mizansen içinde anlattı. Akıllara zarar anlar ise 'tuvaletteki kabız' canlandırması oldu.

BODRUM'da evinde boğulmuş olarak bulunan Gamze'nin cinayetiyle ilgili evde olan annesi Turcen ile babası suçlanıyordu. Bir süre tutuklu kalan anne Turcen Show TV'deki "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına katıldı. Kızının ölümüne ilişkin çelişkili bilgiler veren Tuncen için Didem Aslan, o geceyi anlattırmak için stüdyodan canlandırma yaptırdı. 

Canlandırma öylesine abartılı ve detaylı oldu ki izleyenler şoke oldu. Sadece ekran başındakiler de değil. Stüdyodakiler de 'tuvalette kabız' canlandırmasını izlerken şaşkınlıklarını dile getirdiler. Didem Aslan stüdyodakileri 'susun' diye bağırarak dinginleştirirken, ekrana yansıyan görüntüler hayli garipti. İşte o canlandırma anları:

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