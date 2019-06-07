Tuvalette çektiği videosu olay olmuştu! Kerimcan Durmaz sahnelere geri döndü
Kerimcan Durmaz, uçakta çektiği müstehcen görüntülerinin ardından tekrardan sahnelere döndü ve bir kez daha özür diledi.
Yurt dışına seyahat ettiği bir sırada uçağın tuvaletinden paylaştığı uygunsuz görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, uzun bir süre ara sahnelere ara vermiş hatta her anını paylaştığı sosyal medyayı bile pek fazla kullanmamaya başlamıştı.
Durmaz, bu aranın ardından yaz sezonunun da gelmesiyle Bodrum'da sahne alarak Dj'lik performasıyla yüzlerce kişiyi eğlendirdi. Mekandakilerin alkışlarla moral vermeye çalıştığı Durmaz, yaşadığı olay nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek bir kez daha özür diledi.
Ne olmuştu?
Durmaz, 28 Nisan Pazar Günü seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti.
Bir süre sessizliğini koruyan Durmaz daha sonra yayınladığı videoyla özür dilerken, birçok kişi ise savcılığa suç duyusunda bulunmuştu.