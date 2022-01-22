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'Tuvalette aklıma geliyor' diyen Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Yerime geçerken bütün salona...

'Tuvalette aklıma geliyor' diyen Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Yerime geçerken bütün salona...

Maske Kimsin Sen? programında jüri üyeliği yapan 34 yaşındaki genç komedyen Doğu Demirkol, Cem Yılmaz'la ilgili son noktayı koydu.

'Tuvalette aklıma geliyor' diyen Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Yerime geçerken bütün salona...

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, BluTv’nın “40” isimli programına konuk oldu. Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayan Demirkol, samimi açıklamalarda bulundu.

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'Tuvalette aklıma geliyor' diyen Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Yerime geçerken bütün salona...

Demirkol "Tartışmasız çok önemli bir figür Cem Yılmaz. Benim de çok saygı duyduğum bir insan, ben stand-up diye bir şeyin hayalini kurduysam, Cem Yılmaz'ı hayal ederek yaptım." dedi. 

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'Tuvalette aklıma geliyor' diyen Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Yerime geçerken bütün salona...

"Yıllarca neyi hayal ettiğimi anlatamadım bile Anadolu'daki insanlara." diyem Demirkol "'Ne yapacaksın?' diyorlardı, 'Stand-up' deyince 'neeey' oluyorlardı... Stand-up'ın tanıtımı oydu, Cem Yılmaz gibi yani..." ifadelerini kullandı.

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'Tuvalette aklıma geliyor' diyen Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Yerime geçerken bütün salona...

Demirkol "İlk defa onda gördük biz, kim bilir neler çekti, kendisi de anlatıyordu, kısa boylu, bodur, kel bir şeyler diyorlardı." şeklinde konuştu.

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