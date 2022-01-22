'Tuvalette aklıma geliyor' diyen Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Yerime geçerken bütün salona...
Maske Kimsin Sen? programında jüri üyeliği yapan 34 yaşındaki genç komedyen Doğu Demirkol, Cem Yılmaz'la ilgili son noktayı koydu.
Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, BluTv’nın “40” isimli programına konuk oldu. Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayan Demirkol, samimi açıklamalarda bulundu.
Demirkol "Tartışmasız çok önemli bir figür Cem Yılmaz. Benim de çok saygı duyduğum bir insan, ben stand-up diye bir şeyin hayalini kurduysam, Cem Yılmaz'ı hayal ederek yaptım." dedi.
"Yıllarca neyi hayal ettiğimi anlatamadım bile Anadolu'daki insanlara." diyem Demirkol "'Ne yapacaksın?' diyorlardı, 'Stand-up' deyince 'neeey' oluyorlardı... Stand-up'ın tanıtımı oydu, Cem Yılmaz gibi yani..." ifadelerini kullandı.
Demirkol "İlk defa onda gördük biz, kim bilir neler çekti, kendisi de anlatıyordu, kısa boylu, bodur, kel bir şeyler diyorlardı." şeklinde konuştu.