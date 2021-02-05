'Tuvalete bakıp şaşırıyordum' deyip Güler Işık içini döktü: Eşim kapı kollarına elektrik...
Sanatçı Güler Işık özel hayatına dair herkesi şok edecek açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda tesettüre giren Güler Işık yaptığı açıklamayla büyük tepki çekmişti. Çocukluğunda geçirdiği zor günleri ilk kez “Lerzan’la Çok Mutlu” programında anlatan sanatçı Güler Işık, Adana’dan Gaziantep’e ailecek göç edecekleri sırada yaşadıkları herkesi şaşkına çevirdi.
Paraları olmadığı için Gaziantep’te 15 gün boyunca garajlarda kaldıklarını dile getiren Güler Işık, kalabalık bir aile oldukları ve geçim sıkıntısı çektikleri için Gaziantep’e göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Ailesiyle taşındıkları evde ev sahibinin kıyafetlerini beğenmediğini ifade eden Güler Işık "Bir gün kıyafet getirdi. Bana o kıyafetleri giymemi söyledi. Bizim kıyafetlerimizi beğenmediği için bende gururluyum şok oldum giymedim o kıyafetleri." dedi.
Ev sahibinin kendisine tuvaletleri temizlettiğini ifade eden Güler Işık "Ben o güne kadar tuvaletin ne olduğunu bilmiyordum. Tuvalete bakıp delik gördüğümde şaşırıyordum. Çünkü biz köyden geldiğimizi için köylerde böyle bir şey yoktu" diye konuştu.