'Tuvalete bakıp şaşırıyordum' deyip Güler Işık içini döktü: Eşim kapı kollarına elektrik...

Ev sahibinin kendisine tuvaletleri temizlettiğini ifade eden Güler Işık "Ben o güne kadar tuvaletin ne olduğunu bilmiyordum. Tuvalete bakıp delik gördüğümde şaşırıyordum. Çünkü biz köyden geldiğimizi için köylerde böyle bir şey yoktu" diye konuştu.