Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu görevden alma talimatı verdi

Şile Belediye Başkanı Kabadayı, savcılığa ek ifadesi Gönen Otel'le ilgili usulsüz ruhsat işlemlerinin gündeme gelmesi üzerine Ekrem İmamoğlu'nun, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişilerin görevden alınmasını istediğini dile getirdi.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 14 Temmuz'da tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 7 Ocak'ta cezaevinden çıkarılarak savcılığa ek ifade vermek üzere götürüldü.

Kabadayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kurulduğu iddia edilen temasları, parti içi görüşmeleri ve hakkında yöneltilen rüşvet iddialarını ve belediye başkan adaylığı sürecini detaylıca anlattı.

2024 yılı Ocak 1 ya da 2'sinde Beşiktaş'ta ATV binasının olduğu sırada ismini hatırlamadığı bir otelde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yöneticisi Özgür Karabat, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu bir toplantıya katıldığını belirten Kabadayı, adaylığının kesinleştiğini bu toplantıda öğrendiğini söyledi.

"USULSÜZ İŞLEM YAPANLARI GÖREVDEN ALMAMI SÖYLEDİ"

Kabadayı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada Ekrem İmamoğlu'na ben belediye işinden hiç anlamam, kazansak da nasıl yapacağız diye söylemiştim. Kendisi buna sen kazan biz bir şekilde hallederiz demişti. Buradan sonra adaylık serüvenim başladı.

Adaylık sürecinde İBB'de muhtarlık daire başkanlığında çalışan Oğuz Kaçmaz'ın seçim çalışmalarında yanımda görevlendirildiği tebliğ edildi.

Gönen Otel olayı İBB meclisinde gündeme geldiği için Ekrem İmamoğlu beni Haliç'teki ofisine çağırdı. Konuyu sordu. Bende usulsüz bir ruhsat işlemi olduğunu kendisine anlattım. Bunun üzerine bu usulsüz ruhsat işlemi yapanları da görevden almamı söyledi.

Ben kimseden para almadım, kimseye de para vermedim. Ben kimseden rüşvet almadım.”