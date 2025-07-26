Tutuklu Gürkan Akgün de Silivri Cezaevi'nde evleniyor...

Biz de; düşündük, taşındık. “Kaldığımız yerden devam!” dedik. Öyle ya; hayat akıyor, aşk beklemez. Yaşıyorsak hâlâ; Ve birbirimizi; tertemiz, koşulsuz, uçsuz ve bucaksız seviyorsak -ki öyle Ne duvarlar, ne demir kapı, kör pencere engel olabilir bize..

30 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde, izin başvurularımız da olumlu neticelenirse şayet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Dilek Kaya İmamoğlu’nun şahitliklerinde, ailelerimizin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan’ın kıyacağı nikah törenimizi Silivri’de gerçekleştireceğiz.

Umudumuz hiç sönmedi, sönmeyecek de. Hep birlikte horon oynayıp, halaylar çekeceğimiz, bağıra çağıra şarkılar söyleyeceğimiz özgür günlerde buluşacak; daha nice düğün, dernekler kuracağız.

Şimdilik böyle… Sinem & Gürkan