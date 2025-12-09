BIST 11.201
Tutuklanan Metehan Baltacı'nın mesajları ortaya çıktı: "Asgari ücreti katlamam lazım"

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

Futbolda bahis soruşturması spor kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Bahis soruşturması kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Öte yandan Galatasaraylı futbolu Metehan Baltacı'nın 2021 ve 2024 tarihlerindeki WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. 

