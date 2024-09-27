Tutuklanan Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya "çomar" davası
Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan ve sosyal medyada "Jahrein" ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, kendisine "çomar" dediği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı.
Sosyal medyada “Jahrein” ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’un, oyuncu Elçin Sangu’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, sosyal medyadan tartıştığı oyuncu Elçin Sangu hakkında kendisine "çomar" dediği gerekçesiyle hakaret davası açtı.
Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamer'ın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını şikâyet dilekçesinde ifade etti.
Ünlü oyuncu, X hesabından bulunduğu paylaşımda, 'Jahrein' lakaplı Sonuç’un kendisinden şikâyetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaştı.