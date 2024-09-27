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Tutuklanan Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya "çomar" davası

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Tutuklanan Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya "çomar" davası

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan ve sosyal medyada "Jahrein" ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, kendisine "çomar" dediği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı.

Tutuklanan Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya "çomar" davası

Sosyal medyada “Jahrein” ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’un, oyuncu Elçin Sangu’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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Tutuklanan Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya "çomar" davası

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, sosyal medyadan tartıştığı oyuncu Elçin Sangu hakkında kendisine "çomar" dediği gerekçesiyle hakaret davası açtı.

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Tutuklanan Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya "çomar" davası

Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamer'ın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını şikâyet dilekçesinde ifade etti.

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Tutuklanan Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya "çomar" davası

Ünlü oyuncu, X hesabından bulunduğu paylaşımda, 'Jahrein' lakaplı Sonuç’un kendisinden şikâyetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaştı.

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