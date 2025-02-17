TÜSİAD'tan The Economist'e Uzun Orta

Türkiye’de çok sayıda sanayici ve iş adamları dernekleri var.

Yerel ve bölgesel dernekler de mevcut.

Fakat; TÜSİAD, MÜSİAD, TÜGİAD, ASKON, TÜMSİAD, ASRİAD ve İGİAD önde gelen STK’lar.

Siyasi ve ekonomik güç olarak ise TÜSİAD ve MÜSİAD başat aktörler.

TÜSİAD’ın tarihi eski, MÜSİAD geniş teşkilat ağına sahip.

TÜSİAD muhalefete, MÜSİAD iktidara angaje…

TÜSİAD, uzun süren sessizliğini 13 Şubat tarihinde yaptığı genel kurulda bozdu.

Bir siyasi parti liderinin dile getirmesi gereken konularla ilgili açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras, hükümete ağır eleştiriler yönelttiler.

Yapılan açıklamalar, derneğin görev tanımına girmeyen konular.

Hükümete kestikleri ortalar; kalelerine gol oldu, yağdı.

İktidar kanadından bu eleştirilere hemen hemen karşılık vermeyen siyasi ve bakan kalmadı gibi.

Son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli “TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir” sözleriyle, tepki gösterdi.

Gelen eleştiriler üzerine Orhan Turan, üyelerinden olumsuz dönüş olmadığı ve konuyla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

Dernek üyelerinden olumsuz görüş gelmeyebilir, lakin TÜSİAD artık demode bir STK ve halkta karşılığı yok.

Kendini bir türlü güncelleyemedi ve format atamadı.

Alınıyorlar ama 54 yıllık sicilleri pek parlak değil.

Zamanında siyasete heves edenleri oldu.

Eski başkanlarından Cem Boyner parti kurdu.

Girdiği 1995 seçimlerinde %0,5 oy aldı.

Bir nevi, “Patronsun, patron kal” durumu…

Ömer Aras’a “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Bunu üzerine TÜSİAD’ın akil adamları, Ömer Aras için toplanma kararı almışlar.

Toplanmışken, dışarıya karşı Türkiye’yi zor duruma düşürecek açıklamalar yapmama konusunda da bir karar alırlarsa iyi olur.

Zira, İngiliz Dergisi The Economist de topa girmiş.

Söz konusu hususlarla ilgili daha önce haber yapmayan dergi, TÜSİAD’ı beklemiş.

Zamanlaması manidar bir haber yapmış:

“Türkiye’de yeni bir baskı dalgası güçleniyor” başlıklı haberde, her kesimden muhalifin hedef alındığı iftirasını atıyor.

Kayyım atamaları ve menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması eleştiriliyor.

En fantastik yanı ise Ümit Özdağ’ın terörist başının yapacağı açıklama nedeniyle tutuklandığı… İngiliz aklı farklı çalışıyor. Biz 85 milyon bunu düşünememiştik.

TÜSİAD’ın eleştirilerinin birebir aynısı dile getiriyor.

Yoksa, İngilizler bizim nehirlerden henüz ayrılmadı mı?