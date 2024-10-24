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TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından sabah saatlerinde personelin yerleşkeye girişleri başladı.

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TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.

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TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.

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TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor
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