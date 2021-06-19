Turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji ve valilik açıkladı devamı gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.