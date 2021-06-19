Turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji ve valilik açıkladı devamı gelecek
Dün özellikle İstanbul'da trafiği felç eden seferleri durduran sağanak yağış için yeni uyarı geldi. Bugün de yer yer kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. AFAD ve İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından turuncu kodlu yapılan uyarıda, cumartesi günü meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul Valiliği'nden uyarı
İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin raporuna göre; Yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre;