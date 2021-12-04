Turuncu alarm verilmişti! Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kod vererek sağanak yağmur ve sel karşısında uyardığı Antalya’da turistler Konyaaltı sahiline gelerek soğuk havada yağmur altında denize girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı ‘turuncu’ kod vererek dün uyarmıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı ‘turuncu’ kod vererek dün uyarmıştı. Yazılı olarak yapılan uyarıda, “Cumartesi sabah saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor." denilmişti.
Açıklamada " Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı” ifadelerine yer verilmişti.
Uyarının ardından Antalya’da vatandaşlar güne sağanak yağmur ile uyandı.