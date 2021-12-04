Turuncu alarm verilmişti! Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı ‘turuncu’ kod vererek dün uyarmıştı. Yazılı olarak yapılan uyarıda, “Cumartesi sabah saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor." denilmişti.