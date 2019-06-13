Türkücü Engin Nurşani kanser oldu! 200 bin lira bulamazsa sonu kötü
Sesiyle türkülere hayat veren ünlü türkücü Engin Nurşani, gırtlak kanserine yakalandı. Nurşani, eğer 200 bin TL bulamazsa güzel sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
'Verin Benim Sevdiğimi', 'Gel Desem Gelir Miydin' ve 'Gülom' adlı türküleriyle hafızalara kazanın Aşık Ali Nurşani'nin oğlu olan Engin Nurşani, babasının da zamanında yakalandığı kanserle mücadele etmeye çalışıyor. Gırtlak kanseri teşhisi konulan Engin Nurşani, ameliyat için 200 bin TL bulamazsa sesini kaybedebilir.
Yaklaşık iki hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine bir duyuruda bulunan Engin Nurşani, operasyon geçireceğini belirtmiş ve takipçilerinden dualarını eksik etmemelerini söylemişti. Nurşani'nin bitkin hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.
Babası sesini kaybetmişti: Sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 35 yaşındaki Engin Nurşani'nin babası Aşık Ali Nurşani de gırtlak kanserine yakalanıp sesini kaybetmişti.
Trafik kazası geçirmişti: 11 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Engin Nurşani uzun bir süre tedavi görmek zorunda kalmıştı.