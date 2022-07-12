Türkücü Ceylan'ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı
Türküleri ve güçlü sesiyle milyonların severek dinlediği Ceylan, bugün aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Bayramın dördüncü günü acı kaybı yaşayan Ceylan; geçen sene babasını, üç sene önce de yeğenini kaybetmişti. Yeğeni ve babasının vefatıyla oldukça sarsılan Ceylan, acılarını atlatamadan bir yenisiyle yüzleşti. Sosyal medya hesabından alınan haberi doğruladı ve cenaze bilgilerini sevenleriyle paylaştı. Alişan'dan destek geldi.
Güçlü sesiyle kulakların pasını silen, şarkılarıyla herkesin tanıdığı ve zevkle dinlediği Ceylan'dan bayramın son gününde kötü haber geldi. Üç sene önce yeğenini ve bir sene önce babasını kaybeden Ceylan, bugün de ablası Nalan Avcı'yı kaybettiğini duyurdu. Ablasının ölümünü sosyal medya hesabından duyuran ünlü türkücüye Alişan'dan destek geldi.
Başarılı şarkıcı Ceylan'ın bir süredir kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti.
2019 yılında yeğeni Nazlıcan'ın, geçen sene de babasının ölümüyle yıkılan Ceylan, bayram günü bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcının kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı, hayatını kaybetti.
Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu.