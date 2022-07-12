Türkücü Ceylan'ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı

Güçlü sesiyle kulakların pasını silen, şarkılarıyla herkesin tanıdığı ve zevkle dinlediği Ceylan'dan bayramın son gününde kötü haber geldi. Üç sene önce yeğenini ve bir sene önce babasını kaybeden Ceylan, bugün de ablası Nalan Avcı'yı kaybettiğini duyurdu. Ablasının ölümünü sosyal medya hesabından duyuran ünlü türkücüye Alişan'dan destek geldi.