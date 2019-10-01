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Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa finansal olarak sert bir şekilde vurulsun Haberin devamı.
MEDYA

TURKSPORU_EUROLEAGUE_SPOT_VER02_REV02_10SN

TURKSPORU_EUROLEAGUE_SPOT_VER02_REV02_10SN

TURKSPORU_EUROLEAGUE_SPOT_VER02_REV02_10SN

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Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa...
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