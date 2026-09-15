TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda fırlatmalar yarın yapılacak

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamada, yarışmanın gençlerin uzay ve havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Üniversite öğrencilerine teorik bilgileri gerçek bir uzay projesine dönüştürme ve sistem mühendisliği süreçlerini uçtan uca deneyimleme fırsatı sunan yarışmanın, bu yıl uluslararası arenada da rekor düzeyde ilgi gördüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda final heyecanına bugün start verildi. Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Malezya, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, Sri Lanka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere 10 ülkeden 28 yabancı takımın başvurduğu organizasyona 302 takım katıldı. Ağustosta tamamlanan zorlu yeterlilik incelemesi sürecini başarıyla geçen en iyi 15 takım fırlatmalara yarın başlanacak. Takımlar yarın ve 17 Eylül'de Aksaray'da Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek."

Açıklamada, yarışmanın bu yılki ana konseptinin Stabil İniş Güdümlü Mekanik Aktüatör (SİGMA) olarak belirlendiği, bu konseptin bir sistemdeki tüm bileşenlerin sıfır hatayla ve yüksek görev güvenilirliğiyle çalışma kabiliyetini temsil ettiği bildirildi.

Model uydular elektronik harp ve dış saldırı ortamına hazırlanacak

Bu yıl takımların eş eksenli rotor, tek rotorlu veya uçuş süresince mekanik olarak tetiklenebilen iniş sistemleri üzerinde çalışarak yönelim kontrolü, stabilizasyon ve itki sistemlerinde yenilikçi çözümler geliştireceği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"İrtifa geçişlerinde aşamalı ayrılma mekanizmaları tasarlayacak olan genç mühendis adayları, basınç, zaman ve uçuş durumu gibi parametreleri işleyerek görev senaryolarını otonom olarak ve güvenle yönetecek. Gençler bunların yanı sıra çok modüllü veri aktarım sistemleri ve kriptolu güvenilir haberleşme altyapıları kurarak yüksek irtifa ortamında eş zamanlı takibi de sağlayacak. Üniversiteli genç mühendisler, yarışmayla uzayda görev yapan haberleşme uydusunun üstlendiği zorlu ve karmaşık görevleri, sadece 20-25 santimetrelik mini uydulara sığdırarak gökyüzünde gerçeğe dönüştürecek."

Açıklamada, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna uygun olarak tasarlanan yarışmada gençlerin, bu yıl gerçek bir uydunun uzayda karşılaşabileceği en zorlu saha şartlarını da birebir tecrübe edeceği ifade edildi.

Bu aşamada öne çıkan TÜRKSAT Z.I.R.H (Zararlı İnterferanslara Karşı Rezistanslı Haberleşme) göreviyle öğrencilerin, model uydularını olası bir elektronik harp ve dış saldırı ortamına hazırlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İletişimi koparmaya çalışan dış sinyal bozuculara karşı uydularını özel kaplamalarla fiziki olarak koruyacak olan takımlar, geliştirdikleri akıllı yazılımlarla haberleşmenin kesintisiz sürmesini güvence altına alacak. Bir diğer zorlu etap olan S2D-IOT Telekomut (Uydudan Cihaza Komut) göreviyle ise uçuş sırasında yerden model uyduya şifreli bir komut gönderilecek. Ayrıca 'Konum Koruma' göreviyle model uyduların, 200 metre irtifada rüzgar ve sarsıntıya rağmen 10 saniye boyunca dengesini hiç bozmadan havada asılı kalarak stabilizasyon yeteneklerini kanıtlamaları beklenecek."

Yarışmada kazanan takımların 18 Eylül'de belirleneceği belirtildi