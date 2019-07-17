Türklerin S-400 hakkındaki sosyal medya paylaşımları uluslararası basının ilgi odağı oldu
ABD'nin baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen, Rusya'dan alınan S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatı devam ederken Türk kullanıcıların sosyal medyada ABD-Türkiye-Rusya ilişkisi ve S-400'lerle ilgili paylaşımları viral oldu.
ABD tarafından Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri alması 'yanlış karar' olarak yorumlanıyor. Ankara'nın 'hayal kırıklığı' yarattığı vurgulanırken, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalacağı açıklamaları da art arda gelmeye devam ediyor. Ancak S-400'lerin sevkiyatı 16 Temmuz'da başladı. Bugün ise 14. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
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Bu sırada sosyal medyada Türk kullanıcıların esprili ve kinayeli S-400 paylaşımları hem yerel hem uluslarası medyanın dikkatini çekiyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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Bundan sonra Amariqa düşüsün #S400HayırlıOlsun
Erkan Özdemir'in bu paylaşımı çok konuşulmuştu.
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Vatana Millete Hayırlı Olsun #S400HayırlıOlsun
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