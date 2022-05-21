Türklere göre en büyük tehdit bakın hangi ülke! Sadece 1 komşumuz listeye girmedi
Kadir Has Üniversitesi'nin araştırmasına göre Türkiye'ye tehdit oluşturduğu düşünülen ülkeler belli oldu.
Kadir Has Üniversitesi tarafından Türkiye'de yapılan araştırmada vatandaşlara Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler soruldu. Açıklanan listeye göre şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Sınır komşularından sadece Gürcistan listeye girmedi.
İşte Türkiye'ye tehdit olduğu düşünülen ülkeler...
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20. Myanmar - %27.1
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19. Hindistan - %31
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18. Kuzey Kore - %31.9
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