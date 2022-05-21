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Türklere göre en büyük tehdit bakın hangi ülke! Sadece 1 komşumuz listeye girmedi

Türklere göre en büyük tehdit bakın hangi ülke! Sadece 1 komşumuz listeye girmedi

Kadir Has Üniversitesi'nin araştırmasına göre Türkiye'ye tehdit oluşturduğu düşünülen ülkeler belli oldu.

Türklere göre en büyük tehdit bakın hangi ülke! Sadece 1 komşumuz listeye girmedi

Kadir Has Üniversitesi tarafından Türkiye'de yapılan araştırmada vatandaşlara Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler soruldu. Açıklanan listeye göre şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Sınır komşularından sadece Gürcistan listeye girmedi. 

İşte Türkiye'ye tehdit olduğu düşünülen ülkeler...

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Türklere göre en büyük tehdit bakın hangi ülke! Sadece 1 komşumuz listeye girmedi

20. Myanmar - %27.1

221
Türklere göre en büyük tehdit bakın hangi ülke! Sadece 1 komşumuz listeye girmedi

19. Hindistan - %31

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Türklere göre en büyük tehdit bakın hangi ülke! Sadece 1 komşumuz listeye girmedi

18. Kuzey Kore - %31.9

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