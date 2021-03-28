Türkler yemiyor maskesi bile yapılıyor! Çin'den Kore'den İzmir'e sipariş yağdı
Çin ve Kore başta olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri İzmir'den holothuroidea sipariş etti.
İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir'den Çin'e yapılan ihracattan bahsetti. Çakan, Çinlilerin, mutfaklarının vazgeçilmezi deniz patlıcanını ( holothuroidea) Türkiye'den ihraç ettiklerini söyledi.
Çakan, Ege ve Akdeniz’in dip sularından çıkartılan deniz patlıcanına Uzakdoğu ülkelerinden yoğun talep gördüğünü açıkladı.
Çakan, Çin ve Kore mutfağının sevilen ürünlerinden deniz patlıcanı ihracının ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir getirdiğini belirtti.
Çakan, Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyledi.