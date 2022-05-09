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Türkiye'yi terk etti! Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ın o sözüne tepki yağdı: Bakın hangi ülkeye gitti

Türkiye'yi terk etti! Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ın o sözüne tepki yağdı: Bakın hangi ülkeye gitti

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Kuyumcu Aret karakterini canlandıran Erdem Baş ülkeyi terk etmesinin ardından yaptığı paylaşım olay oldu.

Türkiye'yi terk etti! Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ın o sözüne tepki yağdı: Bakın hangi ülkeye gitti

'Ayrılsak da Beraberiz', 'En Son Babalar Duyar', 'Papatyam' gibi dizilerde rol alan ve bir süredir Seksenler dizisinde boy gösteren Erdem Baş, 2016 yılında Selvet Su Deniz ile nikah masasına oturmuştu.

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Türkiye'yi terk etti! Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ın o sözüne tepki yağdı: Bakın hangi ülkeye gitti

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. 44 yaşındaki Erdem Baş ile Selvet Su Deniz, kızları Vera'ya kavuşmuştu. Ünlü oyuncu en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Türkiye'yi terk etti! Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ın o sözüne tepki yağdı: Bakın hangi ülkeye gitti

Şimdilerde kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, ABD'ye taşındı.

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Türkiye'yi terk etti! Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ın o sözüne tepki yağdı: Bakın hangi ülkeye gitti

Yolculuk öncesi Baş,  İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

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