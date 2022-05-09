Türkiye'yi terk etti! Seksenler oyuncusu Erdem Baş'ın o sözüne tepki yağdı: Bakın hangi ülkeye gitti
TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Kuyumcu Aret karakterini canlandıran Erdem Baş ülkeyi terk etmesinin ardından yaptığı paylaşım olay oldu.
'Ayrılsak da Beraberiz', 'En Son Babalar Duyar', 'Papatyam' gibi dizilerde rol alan ve bir süredir Seksenler dizisinde boy gösteren Erdem Baş, 2016 yılında Selvet Su Deniz ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. 44 yaşındaki Erdem Baş ile Selvet Su Deniz, kızları Vera'ya kavuşmuştu. Ünlü oyuncu en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Şimdilerde kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, ABD'ye taşındı.
Yolculuk öncesi Baş, İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.