Türkiye'yi korkutan video için açıklama!

Türkiye'de vaka sayısı açıklanandan çok daha fazla! Sosyal medyada yer alan ve sağlık personeli olduğu iddia edilen bir kişinin açıklamaları Türkiye'yi korkuttu. Açıklama ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ten geldi.

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Sosyal medyada Türkiye'deki koronvirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video korkuttu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Hekim semineri" başlığıyla paylaşılan ve hasta sayısının binlerle ifade edildiği videoda anlatılanların doğru olmadığını söyleyerek vakaların illere göre dağılımlarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma yarattı. "Hekim semineri" başlığıyla paylaşılan videoda bir hastane çalışanının Covid-19 ile ilgili açıklamaları yer alıyor. Türkiye'nin virüsle mücadelesine iyi başladığını; ancak umreden dönenlerin bu dengeyi bozduğunu belirten hastane personeli, İstanbul ve Ankara'da durumun ağır olduğunu ve vaka sayısının binlerle ifade edildiğini ileri sürdü.

CNN Türk'te tartışıldı

Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı video Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de gündeme geldi. Hakan'ın videodaki sayının doğru olup olmadığını sorması üzerine konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, videodaki açıklamaları yalanladı. Öztürk, bu konunun önemli olduğunu ve takibinin iyi yapıldığını söyleyerek hastaların hangi şehirlerde olduğunun da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. İşte Öztürk'ün o açıklamaları:

"Bir sağlık personelinin böyle bir bilgiye sahip olması mümkün değil. Bu kanıta dayalı bir bilgi olamaz. Yine benzer söylentilere önem veren yaşamını buna göre kurgulayan kişilerden bu bilgiyi alabilir. Yani böyle bir bilgi yok. Böyle bir bilgi olsa çok net şekilde açıklanır. Bu şekilde İstanbul çok kötü Ankara çok kötü şeklinde..."

"Açıklamayı yapan hekim değil idari görevli bir hemşire"

Videoyu izlediğini söyleyen Prof. Dr. Melih Us ise açıklamayı bir hekimin değil idari görevli olan bir hemşirenin yaptığını ifade etti.