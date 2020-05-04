Türkiye'yi ilgilendiren koronavirüs kararları! Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde tüm Türkiye'yi ilgilendiren konular gündemde. Kritik toplantıda şehirler arası seyahat kısıtlaması gelecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Bayramda 4 gün yasak uygulanacak mı? ve LYS-LGS tarihleri ne zaman? soruları yanıtını bulacak.

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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 6. kez video konferansla gerçekleşen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması gece 12:00'a kadar uzatılmıştı. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı toplantıda gündeme getirilecek kritik konuların başında geliyor.

İki bayramda da 4'er gün yasak

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor. Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.

Ramazan Bayramı’na kadar geçecek üç haftalık dönemde alınacak yeni tedbirler görüşülecek.

LYS ve LGS tarihleri masada

LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihin belirlenmesi toplantıda ele alındacak en çok merak edilen konulardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı LGS’nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı esnetiliyor

Toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kademeli normalleşme planı

Erdoğan, normalleşme eylem planıyla ilgili 16 bakanlığın yaptığı hazırlıklarla ilgili brifing alacak. Kabine toplantısı sonrası kademeli esnetme planına ilişkin kararları açıklaması da bekleniyor.