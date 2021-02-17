Türkiye'yi engellemişti! Sibel Kekili bir ilke imza attı: Sonunda çok yorucu
40 yaşındaki Sibel Kekili koronavirüs kısıtlamalarını anlatan Shutdown filminde bir ilke imza attı.
Türk asıllı Alman aktris Sibel Kekilli, rol aldığı "Shutdown" isimli filmde bir ilke imza attı. Deutsche Welle'nin haberine göre Kekilli, komedi türünde çekilen filmde oyunculuğunu sadece video konferans üzerinden sergiledi.
Alman haber ajansı dpa'nın konuya dair sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki sanatçı, böyle bir çekimin "sonunda çok yorucu olduğunu" ifade etti.
Yönetmenliğini Wolfgang Panzer'in yaptığı film, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir sene önce yaşanan ilk kısıtlama dönemini konu ediyor.
Kekilli'nin söz konusu filmde canlandırdığı Sarah isimli etkinlik organizatörü, işsiz kaldığı için evlere yiyecek servisi yapan bir şirket kurmak istiyor ancak bu, ayrıldığı erkek arkadaşı yüzünden hiç de kolay olmuyor.