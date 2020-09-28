Türkiye'yi ağlatan Recep son yolculuğuna uğurlandı! Eşinin sözleri yürek burktu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen maden faciasında ölen oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burkan ve dün koronavirüse yenik düşen Recep Gökçe (79) son yolculuğuna uğurlandı.

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İlçeye bağlı Pamuklu köyünde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri arama-kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda, yüzme bilmez ki" sözleriyle Türkiye'yi ağlatmıştı. Ayşe Gökçe'nin eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burkmuştu.



Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanan Recep Gökçe'nin Konya'da kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Gökçe, kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Gökçe'nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Ardından da belde mezarlığında oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.







"Oğluma ağlarken o da öldü"

Oğlunun acısının ardından eşinin de ölmesinden dolayı üzüntülü olduğunu belirten Ayşe Gökçe de koronavirüs testi pozitif çıktığı için tedavisini evde karantina altında sürdürüyor. Gökçe, ''Oğluma ağlarken o da öldü gitti işte. Kaldım yalnız başıma'' dedi.







"Bana 'teyze, abla' derdi"

Maden faciasında ölen Tezcan Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe ise, kayınpederi Recep Gökçe'nin yaklaşık 6 aydır hasta olduğunu belirterek, “Artık bizi tanıyamıyordu. Bana 'teyze, abla' derdi. 4 gün önce doktora götürdüm. Doktordan geldikten sonra fenalaştı. Tekrar hastaneye götürdük. Ardından Konya'ya sevk edildi. Orada da vefat etti. Kayınpederim de artık oğluna kavuştu'' diye konuştu.









Yırtık ayakkabısı yürek burkmuştu

Ermenek ilçesinde, 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin öldüğü maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi yitiren ve cenaze törenine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılmasıyla yürekleri burkmuştu.