Türkiye’ye Suriyeliler tuzağı...

Ülkemiz son yıllarda eşine emsaline rastlanmayacak nitelikte bir ev sahipliğine sahne oluyor.

Benzeri Asr-ı Saadet’te Ensar-Muhacir ilişkisinde görülen bu kardeşlik destanı ne yazık ki son günlerde şer güçlerin Türkiye’ye kurduğu bir tuzağa dönüştü. Bu tuzağı ise yine milletimizin yardımseverliği ve feraseti bozacaktır.

Bırakın insanın insana yardım etmesini, yardıma muhtaç insanlara yardım edenlerin bile sorgulandığı bir dünyada ve dahi ülkede yaşıyoruz.

İtalya açıklarında yardıma muhtaç mültecilere yardım eden gemi kaptanının gözaltına alındığı bir dünyada Türkiye ve Türk halkı son yıllarda bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir yardımseverlik sergiliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler, Avrupa kapılarından adeta tekme tokat kovulduktan sonra sinesini kendilerine sonuna kadar açan Türkiye’ye sığındılar.

İmkânlarını sonuna kadar kullanan devlet ve halkımız adeta bir kardeşlik destanı yazdı.

Yaklaşık 5 milyon civarında mülteci sorunsuz bir şekilde misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılandı. Avrupa ülkelerinin sayıları yüzlerle ifade edilen mültecilere bile tahammül edemediği bir noktada 5 milyon insanın burnu bile kanamadan misafir edilmesi aslında akıl ve mantıkla izah edilemeyecek bir durum.

Hiç şüphesiz Suriyeli mülteciler de karşılaştıkları bu misafirperverliğin hakkını vermeye çalışıyorlar. Gerek maddi gerekse manevi olarak bu insanların Türkiye’nin ve Türk halkının yanında oldukları aşikâr.

Yoksa 5 milyon insanın bu kadar sorunsuz bir şekilde yaşayabilmesi mümkün değil.

Ancak gelin görün ki özellikle son zamanlarda Suriyeli mültecilerin adının karıştığı asayiş olaylarında gözle görülür bir şekilde artış var. Aynı şekilde Suriyeli mülteciler aleyhinde de gerek medyada gerekse sosyal medya ortamlarında olumsuz haberlerin sayısında bir artış söz konusu.

Ancak özellikle sosyal medya kaynaklı bu haberler derinliğine araştırıldığında asılsız olduğu, uydurma olduğu, yalan haber olduğu ortaya çıkıyor.

Hakeza Suriyelilere devletin aşırı şekilde yardım yaptığı şeklindeki haberlerde yetkili çevrelerce yalanlanıyor.

Hal böyleyken bu tarz olay ve haberlerle ne yapılmak isteniyor?

Bu sorunun cevabını ararken Suriyeliler üzerinden Türkiye’ye büyük bir tuzak kurulduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Peki bu tuzakla varılmak istenen amaç ne?

Tabii ki Türkiye’nin birlik ve beraberliği...

Amaç toplumu galeyana getirip Türk halkı ile Suriyelileri karşı karşıya getirmek.

Türk halkı ile Suriyeliler arasında bir çatışma ortamı oluşturmak.

Var olan huzur ortamını baltalamak, iç karışıklıklar çıkarmak.

Peki kim bunlar? Kimler Türk halkı ile Suriyelileri karşı karşıya getirmek istiyor?

Bunların en başında Suriye’de yüzbinlerce insanı öldüren, milyonlarcasını evsiz barksız bırakan Beşar Esed geliyor.

Esed, Suriyeli mültecilerin içine sızdırdığı adamları vasıtasıyla olaylar çıkarıp Türk halkını Suriyelilere karşı kışkırtmak istiyor.

Türkiye’ye açıktan saldırmayı göze alamayan Esed, iç karışıklıklar suretiyle sinsice ülkemizi karıştırmak istiyor.

Yani Türkiye’ye ve Türk halkına büyük bir tuzak kuruyor.

Bu tuzağı yine devlet aklı ve milletin feraseti bozacaktır.

Onun için medyada ve sosyal medya ortamlarında yayınlanan kışkırtıcı nitelikli haberlere dikkat!

Gaza gelip büyük bir kardeşlik destanı yazdığımız ev sahipliğimizi kanla lekelemeyelim.

2016 yılında “Bir Temmuz gecesi, nöbet meydanlarının birinde ülkemizin yaşadığı felaketi konuşup “ah, vah” ederken, Suriyeli bir kadının yorgun gözler, ağlamaklı bir ses tonu, kırık bir Türkçe ama vakur bir duruşla söyledikleridir:” girişi ile muhatap kaldığım bir enstantaneyi kaleme almıştım.

"Suriyeli Kadın Ve Erdoğan!" başlıklı yazımın linkini vermiş olmakla iktifa edip yazımı son bir notla bitirmek istiyorum.

Suriyelilerle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yüzde 90’ı uydurma ve yalan olduğu tescillenmiş durumda.

Haberler detaylı bir şekilde araştırıldığında bu gerçek bütün çıplaklığı ile ortaya çıkıyor.

Onun için uyanık olmakta fayda var...

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