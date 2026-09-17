Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu! Güzin Müjde Karakaşlı kimdir, kaç yaşında?

Türk bilardosundan dünya çapında bir başarı geldi. Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, 17 Eylül 2026’da Fransa’da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nı zirvede tamamladı. “Güzin Müjde Karakaşlı kimdir?”, “Finalde kimi yendi?”, “Kaç yaşında?” ve “Daha önce hangi başarıları kazandı?” gibi sorular araştırılıyor. Karakaşlı, finalde Hollandalı Karina Jetten karşısında üstün bir performans sergileyerek 30-18’lik skorla dünya şampiyonu oldu.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU MU?

Evet. Güzin Müjde Karakaşlı, 2026 Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nı birinci tamamladı. Fransa’da düzenlenen organizasyonda finale kadar yükselen milli sporcu, son karşılaşmasını da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu da şampiyonluğun ardından milli sporcuyu tebrik ederek Türkiye adına kazanılan dünya şampiyonluğunu duyurdu.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI FİNALDE KİMİ YENDİ?

Karakaşlı’nın finaldeki rakibi Hollandalı bilardocu Karina Jetten oldu. Milli sporcu final karşılaşmasını 30-18 kazanarak dünya şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Karakaşlı, kariyerinin en önemli bireysel uluslararası başarılarından birine ulaştı.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI KİMDİR?

Güzin Müjde Karakaşlı, Türkiye’yi üç bant bilardoda temsil eden milli sporcu ve hukukçu. 22 Haziran 1991’de Denizli’de doğdu. Spor hayatına bilardoyla başlamadı; uzun yıllar voleybol oynadıktan sonra lise döneminin sonlarında bilardoyla tanıştı. Karakaşlı, 2009 yılında 18 yaşındayken üç bant bilardoya yöneldi. Daha sonra Türkiye şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda mücadele ederek kadınlar üç bant bilardonun öne çıkan Türk sporcularından biri haline geldi.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI KAÇ YAŞINDA?

22 Haziran 1991 doğumlu Güzin Müjde Karakaşlı, 35 yaşında. Denizli doğumlu milli sporcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bilardo kariyerinin yanında avukatlık ve hukuk danışmanlığı alanında da çalıştı.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI BİLARDOYA NASIL BAŞLADI?

Karakaşlı’nın ailesinde voleybol önemli bir yere sahipti ve kendisi de yaklaşık 11-12 yıl voleybol oynadı. Üniversite sınavına hazırlanırken voleybola ara verdiği dönemde bilardo salonlarına gitmeye başladı. İlk olarak pool bilardo oynayan Karakaşlı, daha sonra üç bant bilardonun stratejik ve geometrik yapısından etkilenerek bu branşa yöneldi.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI’NIN DAHA ÖNCEKİ BAŞARILARI NELER?

Karakaşlı dünya şampiyonluğundan önce de Avrupa ve dünya organizasyonlarında önemli dereceler elde etti. Türkiye Bilardo Federasyonu kayıtlarına göre 2025 Kadınlar Milli Takımlar Avrupa Şampiyonluğu, 2025 Kadınlar Bireysel Avrupa üçüncülüğü ve 2026 Kadınlar Milli Takımlar Avrupa ikinciliği başarıları bulunuyor. Milli sporcu ayrıca 2026 European Predator Grand Prix’yi üçüncü, 2024 European Predator Grand Prix’yi ise ikinci tamamladı. 2019 Kadınlar Bireysel Avrupa Şampiyonası’nda da gümüş madalya kazandı.

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI TÜRKİYE’DE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun 2026 kadınlar genel klasmanında Güzin Müjde Karakaşlı ilk sırada yer alıyor. Milli sporcu dünya şampiyonluğuyla birlikte 2026 sezonundaki uluslararası başarılarına kariyerinin en önemli kupalarından birini daha ekledi.

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU NE AÇIKLADI?

Türkiye Bilardo Federasyonu, şampiyonluğun ardından Karakaşlı’yı kutladı. Federasyon, milli sporcunun ay-yıldızlı bayrağı dünya şampiyonluğuyla dalgalandırmasından duyduğu gururu dile getirerek elde edilen başarı nedeniyle Karakaşlı’ya teşekkür etti.