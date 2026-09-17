Türkiye’ye 199 yeni noterlik geliyor! Yeni noterler hangi il ve ilçelerde açılacak?

Adalet Bakanlığı’nın noterlik teşkilatını genişletecek yeni kararı 17 Eylül 2026’da açıklandı. “199 yeni noterlik nerelerde açılacak?”, “Hangi illere yeni noter gelecek?”, “Yeni noterlikler ne zaman faaliyete geçecek?” ve “Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlik ne demek?” gibi sorular araştırılıyor. Bakanlık, ihtiyaç ve işlem yoğunluğunu dikkate alarak toplam 199 yeni noterlik ihdas etti. Peki hangi bölgelere öncelik verilecek, tam liste açıklandı mı? İşte ayrıntılar.

199 YENİ NOTERLİK NERELERDE AÇILACAK?

Adalet Bakanlığı, yeni noterliklerin ihtiyaç duyulan ve hizmet yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kurulacağını açıkladı. Ancak 17 Eylül akşamı itibarıyla 199 yeni noterliğin hangi il ve ilçelerde bulunacağını gösteren ayrıntılı liste kamuoyuna açıklanmadı. Bu nedenle şu aşamada belirli şehir veya ilçelerin kesin olarak listeye girdiğini söylemek mümkün değil.

KAÇ YENİ NOTERLİK AÇILACAK?

Yeni düzenlemeyle Türkiye genelinde toplam 199 noterlik ihdas edildi. Bunların 115’i birinci sınıf, 71’i ikinci sınıf ve 13’ü üçüncü sınıf noterlik olacak. Böylece özellikle noter işlemlerinin yoğun olduğu bölgelerde mevcut hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor.

17 EYLÜL 2026 YENİ NOTERLİK KARARI NEDİR?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada 199 yeni noterlikle hizmet ağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık kararın temel amacını vatandaşların noterlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesini sağlamak, mevcut noterliklerdeki işlem yoğunluğunu azaltmak ve hizmet kapasitesini artırmak olarak açıkladı.

YENİ NOTERLİKLER NEDEN AÇILIYOR?

Kararda iki temel kriter öne çıkıyor: ihtiyaç ve hizmet yoğunluğu. Nüfusun ve noterlik işlemlerinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların uzun süre beklemesi veya başka bölgelere gitmesi hizmet kapasitesinin artırılması ihtiyacını doğuruyor. Yeni noterliklerle işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması ve mevcut noterlerin üzerindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

1. SINIF, 2. SINIF VE 3. SINIF NOTERLİK NE DEMEK?

Noterlikler aynı statüde değerlendirilmiyor. Noterlik Kanunu kapsamında noterlikler gayrisafi gelirleri ve ilgili mevzuattaki kriterler dikkate alınarak sınıflandırılıyor. Birinci sınıf noterlikler genel olarak işlem ve gelir hacmi daha yüksek yerlerde bulunurken ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler farklı hizmet yoğunluklarına sahip bölgelerde faaliyet gösteriyor.

YENİ NOTERLİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık 199 noterliğin ihdas edildiğini duyurdu ancak her bir noterliğin faaliyete başlayacağı tarih henüz toplu olarak açıklanmadı. Yeni noterliklerin yerlerinin belirlenmesi, ilan ve atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete geçiş süreci ilerleyecek. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü münhal ve yeni ihdas edilen noterliklerin ilan ve atama işlemlerini yürütüyor.

YENİ NOTERLİKLERE NOTER ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Yeni kurulan noterlikler için atama sürecini Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yürütüyor. Muhdes yani yeni oluşturulan noterliklerin ilanları yayımlandıktan sonra gerekli şartları taşıyan noter veya noterlik belgesi sahiplerinin başvuruları alınıyor. Değerlendirme ve atama işlemlerinin ardından noterlik faaliyete geçebiliyor.

199 YENİ NOTERLİĞİN İL İL LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Hayır. 17 Eylül 2026 itibarıyla Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında 199 noterliğin il ve ilçe bazındaki tam dağılımına yer verilmedi. Açıklanan bilgiler toplam sayı, noterliklerin sınıfları ve kuruluş gerekçesiyle sınırlı. İl ve ilçelerin ayrıntılı şekilde duyurulması halinde yeni noterliklerin hangi bölgelerde açılacağı kesinleşecek.