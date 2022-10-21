Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Meteorolojinin uyarılarının ardından birçok kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İşte ekim ayında yurttan kar manzaraları...
Yurt genelinde sonbaharla birlikte soğuk havaların etkisine girildi.Yaz boyunca etkili olan 'eyyam-ı bahur' sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Soğuk havalar ise eylül ayından itibaren kendini hissettirmeye başladı.
Birçok bölgede zaman zaman sağanak yağışlar yaşanırken, güneşli havaların ardındaki şiddetli rüzgar da kış mevsiminin sert geçeceğinin habercisi oldu.
Yüksek kesimler beyaza büründü
Ege ve Akdeniz'de yabancı turistler deniz suyu sıcaklığını fırsat bilerek son sıcaklıkların tadını çıkarırken yurdun Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı.
Trabzon
Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı. Kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı