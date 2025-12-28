Türkiye'nin yıldızlarından 2026 hedefleri! Bakın en çok istedikleri şey neymiş...
Ünlü isimler 2026 yılı ile ilgili hedeflerini açıkladı. Kim yeni yılda albüm heyecanı yaşarken kimi de hayalindeki konseri gerçekleştirmek istiyor. Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu sordu sahnelerin ve ekranların sevilen yüzleri açıkladı. İşte ünlülerin 2026 hedefleri...
yisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde birçoğumuz bitmekte olan yılın muhasebesini yaparken 2026’yı da umutla bekliyoruz. Ben de Kanal D’nin sevilen dizilerinden “Eşref Rüya”da izlediğimiz Ceren Benderlioğlu, “Arka Sokaklar”a bu sezon katılan Sarp Levendoğlu ile müzik dünyasının yıldız isimleri Karsu Dönmez, Emre Altuğ, Demet Akalın ve Bengü’ye kendileri için 2025’in nasıl geçtiğini ve 2026’ya dair beklentilerini sordum. Yıla şarkıları ve dizileriyle damga vuran isimlerin sorularıma verdikleri yanıtlar onların 2025 Z Raporu gibiydi.
İşte 2025’in kendilerine öğrettiklerinden bu yılın onlarda bıraktığı ize, onları zorlasa da üstesinden geldiklerine ve yeni yılda peşine düşecekleri hayallere dair söyledikleri...
Emre Altuğ: Bütün hayallerim yeni albüm üzerine
Bu yıl öğrendiğim en değerli şeyler son yıllarda olduğu gibi hep çocuklardan geldi. Çocuklarımdan her geçen gün yeni bir şey öğreniyorum. Hatta bazen öğrendiklerimi unutup onları yeniden temize çekiyorum. Açıkçası beni en şaşırtan şeyler de bunlar oluyor. Sanırım tüm insanlığın eski bildiklerinin bir bölümüne yenilerini koymaları son birkaç senenin vazgeçilmezi. Ben de hem hayatta olup bitenlerden öğrendiklerimi hem de çocuklarımdan öğrendiklerimi eski bildiklerimin ya da eskiden doğru bildiklerimin yerine koymayı öğrendim. Bu, zamana ve zamanın ruhuna daha çabuk uyum sağlamamı sağlıyor. Dolayısıyla benim için paha biçilmez. Öğrendiğim bir şey de Rusya’daki dinleyicilerimin gerçekten çok fazla sayıda olmasıydı. Herhalde bu ikisi 2025’te en çok şaşırtan durumlar diye düşünüyorum. 2025’te iz bırakan en önemli şeylerin başında “Bir Pop Masalı” geliyor. Çok çalıştığım, üzerine çok emek sarf ettiğim ve sonunda başarılı bir şekilde sahneleyebildiğimiz, seyirci tarafından da tam not alan “Bir Pop Masalı” benim son dönemlerdeki en önemli projem oldu. İş bakımından bende bu proje damga vurdu yıla. Yazın çocuklarla beraber öğrendiğimiz jet surf hayatımızın vazgeçilmezi hâline geldi. Gerçekten çok keyif aldık. Yeni bir şey öğrenmenin bir kez daha tadına vardık. Bu yıl beni en çok zorlayan şeylerin başında “Bir Pop Masalı” gelmiştir büyük ihtimalle. Çok yoğun ve meşakkatli bir çalışma oldu. Ama evet, ekip arkadaşlarımla birlikte üstesinden geldiğimizi, başarılı bir şey ortaya koyduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
2025’in son aylarında artık tamamen ortaya çıkmış bir yeni albüm, 2026’nın ilk ayında yayına girecek. 15 şarkıdan oluşan bir albüm oldu bu. Uzun bir aradan sonra tam bir albüm yapmanın hem keyfini hem de dönemin şartlarına göre zorluğunu yaşadım ne yalan söyleyeyim. O yüzden şu sıralar bütün hayallerim 2026 Emre Altuğ albümü üzerine. İnşallah dinleyicimizle buluştuğumuz zaman onlar da çok sevecek.