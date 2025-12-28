Türkiye'nin yıldızlarından 2026 hedefleri! Bakın en çok istedikleri şey neymiş...

Emre Altuğ: Bütün hayallerim yeni albüm üzerine

Bu yıl öğrendiğim en değerli şeyler son yıllarda olduğu gibi hep çocuklardan geldi. Çocuklarımdan her geçen gün yeni bir şey öğreniyorum. Hatta bazen öğrendiklerimi unutup onları yeniden temize çekiyorum. Açıkçası beni en şaşırtan şeyler de bunlar oluyor. Sanırım tüm insanlığın eski bildiklerinin bir bölümüne yenilerini koymaları son birkaç senenin vazgeçilmezi. Ben de hem hayatta olup bitenlerden öğrendiklerimi hem de çocuklarımdan öğrendiklerimi eski bildiklerimin ya da eskiden doğru bildiklerimin yerine koymayı öğrendim. Bu, zamana ve zamanın ruhuna daha çabuk uyum sağlamamı sağlıyor. Dolayısıyla benim için paha biçilmez. Öğrendiğim bir şey de Rusya’daki dinleyicilerimin gerçekten çok fazla sayıda olmasıydı. Herhalde bu ikisi 2025’te en çok şaşırtan durumlar diye düşünüyorum. 2025’te iz bırakan en önemli şeylerin başında “Bir Pop Masalı” geliyor. Çok çalıştığım, üzerine çok emek sarf ettiğim ve sonunda başarılı bir şekilde sahneleyebildiğimiz, seyirci tarafından da tam not alan “Bir Pop Masalı” benim son dönemlerdeki en önemli projem oldu. İş bakımından bende bu proje damga vurdu yıla. Yazın çocuklarla beraber öğrendiğimiz jet surf hayatımızın vazgeçilmezi hâline geldi. Gerçekten çok keyif aldık. Yeni bir şey öğrenmenin bir kez daha tadına vardık. Bu yıl beni en çok zorlayan şeylerin başında “Bir Pop Masalı” gelmiştir büyük ihtimalle. Çok yoğun ve meşakkatli bir çalışma oldu. Ama evet, ekip arkadaşlarımla birlikte üstesinden geldiğimizi, başarılı bir şey ortaya koyduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.