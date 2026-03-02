BIST 13.346
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan bayram fırsatı! Tamamına kredi imkanı

Togg'dan dev kampanya! 1 lira ödemeden araç sahibi olma fırsatı sunuldu. Stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için öne çıkan seçenekler oldukça fazla...

Togg T10F V2 ve T10X ve T10F 4 More versiyonlarının kampanyalı fiyatları belli oldu.

T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin TL’ye yüzde 0 faizli 12 ay vade

T10X V2 için 500 bin TL’ye yüzde 0 faizli 12 ay vade

Bunların yanı sıra daha yüksek tutarlı kredi alternatifleri de mevcut:

T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL
T10X ve T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL
T10X ile T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL

Bu kredilerde faiz oranları 2,32 ile 2,44 arasında değişiyor.

KURUMSAL KULLANICILARA TAMAMINA KREDİ: PEŞİNATSIZ 48 AY VADE

Kurumsal müşteriler de bireysel kullanıcılarla aynı yüzde 0 faizli kredi imkanlarından yararlanabiliyor. En çarpıcı avantaj ise Togg’un kurumsal kullanıcılara sunduğu yüzde 100 finansman desteği: T10F ve T10X V2 versiyonlarında araç bedelinin tamamına 48 ay vadeli kredi kullanılabiliyor.

Örnek ödemeler şöyle:

T10F V2 için 2 milyon 475 bin TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,69 faiz → Aylık 94 bin 807 TL geri ödeme

T10X V2 için 2 milyon 475 bin TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,74 faiz → Aylık 95 bin 744 TL geri ödeme

