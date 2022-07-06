Türkiye'nin yeni gururu Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır
Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetlerine katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve çıkacağı tarih sabırsızlıkla bekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uzun süredir çalışmalarının sürdüğü Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve çıkacağı zaman ve görev yeri ile ilgili bilgi verdi.
Fatih Dönmez, Abdülhamit Han sondaj gemisinin görev yerinin büyük olasılıkla Akdeniz olacağını belirtti.
Mersin'in Taşucu Limanı'nda ziyaret ettiği Abdülhamid Han sondaj gemisinde değerlendirmelerde bulunan Dönmez, geminin dünyada 7'nci nesil olarak adlandırılan beş gemiden biri olduğunu söyledi.
Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın son teknolojiye sahip olduğuna işaret ederek, "Mavi Vatan'da kendi deniz etki alanlarımızdaki sondaj faaliyetlerimizi 4 yıldır aralıksız devam ettiriyoruz.