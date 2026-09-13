Türkiye'nin yeni boyband'i CRUSH Maximum Uniq Açıkhava’da ilk konserini verdi! Saatlerce önce yoğunluk başladı
Türkiye'nin yeni boyband'i CRUSH Maximum Uniq Açıkhava’da ilk konserini verdi! Coşkulu gece için grubun hayranları sabah saatlerinden itibaren konser alanına geldi. İzleyenlerin hazırladığı pankartlar ise dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye'de idol grubu akımına yeni bir erkek grubu daha katıldı. Yedi kişiden oluşan CRUSH, ilk şarkısıyla müzik dünyasına adım atarken kısa sürede konser takvimini de açıklamıştı. Ancak grubun henüz iki şarkısı bulunmasına rağmen açıklanan bilet fiyatları sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Grubun ilk konseri dün gece gerçekleşti.
ETL Records ve DMC Music Company iş birliğiyle kurulan CRUSH, K-pop ve idol kültüründen esinlenen yeni nesil bir boyband olarak sahneye çıktı. Grubun oluşum süreci ise 2025'in sonlarında başlayan Idol House Türkiye projesine dayanıyor.
Uzun süren yarışma ve hazırlık döneminin ardından vokal, dans ve sahne performansı gibi alanlarda eğitim alan adaylar arasından Oğuzhan Çiftçi, Batu Cengiz, Barış Yüksekkaya, Miraç Fırat, Milan Önder, Arda Soydoğan ve Efe Şan seçildi.
Yedi üyeli grup, 31 Temmuz 2026'da "CRUSH!" isimli şarkısıyla resmi çıkışını gerçekleştirdi. Şarkının ardından grubun sosyal medyada gördüğü ilgi kısa sürede büyürken, üyelerin bireysel takipçi kitleleri de oluşmaya başladı. CRUSH hayranları ise "Crushers" adıyla anılmaya başlandı.
İSTANBUL'UN ARDINDAN KONSER TAKVİMİ GENİŞLEDİ
İlk şarkısının ardından sahne çalışmalarına da hız veren CRUSH, İstanbul'daki konserlerinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Maximum Uniq Açıkhava'daki İstanbul konserlerine gösterilen ilginin ardından grubun programına Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir de eklendi. Böylece CRUSH, müzik kariyerinin henüz başında geniş kapsamlı bir konser serisine çıkmış oldu.