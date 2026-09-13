Türkiye'nin yeni boyband'i CRUSH Maximum Uniq Açıkhava’da ilk konserini verdi! Saatlerce önce yoğunluk başladı

Türkiye'de idol grubu akımına yeni bir erkek grubu daha katıldı. Yedi kişiden oluşan CRUSH, ilk şarkısıyla müzik dünyasına adım atarken kısa sürede konser takvimini de açıklamıştı. Ancak grubun henüz iki şarkısı bulunmasına rağmen açıklanan bilet fiyatları sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Grubun ilk konseri dün gece gerçekleşti.