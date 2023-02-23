Türkiye'nin tanımış ressamları bağışladı depremzedeler için müzayedede satılıp bağışlanacak
Ressam ve yazar Nilüfer Şasev Özbek ile ünlü ressamların manajeri Mehmet Aydoğan‘ın sosyal medyada başlattıkları ve Nişart Sanat Galerisi adına, Ali Tokat'ın desteklediği SANAT CANDIR-SANATIN GÜCÜ YAŞATIR projesi bütün büyük ressamlarımızı bir araya getirdi. Ünlü ressamların hibe ettiği resimler müzayede ile satılıp, geliri depremzedeler için AHBAB ve AFAD'a bağışlanacak.
Kendisi de ressam ve yazar olan Nilüfer Şasev ÖZBEK ile yıllarca önemli ressamların menejerliğini sürdürmüş olan Sayın Mehmet Aydoğan‘ın sosyal medyada başlattıkları ve Nişart Sanat Galerisi adına, Ali Tokat ın desteklediği SANAT CANDIR-SANATIN GÜCÜ YAŞATIR projesi bütün büyük ressamlarımızı bir araya getirdi. Herbiri yaşadığımız korkunç depremin meydana getirdiği acıları dindirmek için görkemli bir yardım kampanyası gerçekleştirmek için olanaklarını bir araya getirmenin faziletini gösterdiler.
Bu değerli insanların hibe ettikleri müstena eserleri 23 Şubat 2023 günü İstanbul Nişantaşı’ndaki NİŞART SANAT GALERİSİ’NDE saat 20 ile 01 aralarında yapılacak müzayedede sanat severlerin beğenisine sunulacaktır. Elde edilecek gelir AHBAP ve AFAD kuruluşlarına verilecektir. Bu örnek ve duyarlı projeye eserleriyle katılan gerçek ve değerli ressamlarımızın isimlerini büyük bir gururla bilginize sunuyoruz, bu arada projeyi başlatan ressam Nilüfer Şasev hanım kısa bir açıklama yaptı:
“Çok Kısa bir süre öncesinde annemi kaybettim, üzerine birlikte çalıştığım çok değerli çok da sevdiğim, yıllardır tanıdığım bir hocam ile çok ciddi bir hukuki sürece girmek zorunda kaldığım korkunç olaylar yasadım. Konu hukuka yansıdığı için şimdilik açıklama yapmak istemem, ancak uzun zamandır ciddi duygusal sıkıntı ve depresyon içindeydim.. Sonra hiç girmediğim Insagram'a girip insanlara yardım edebileceğim bir platform kurmak istedim, çeşitli uzman arkadaşlarım ile birlikte sohbetlerle insanların hayatına dokunmak istedik.. çok beğenildi programlar.. çok da ilgi gördü…" (Fotoğraf: Ahmet Öcal'ın depremzedeler için bağışladığı eseri)
Takipçilerim arttı.. dostlarım arttı ve en mühimi günden güne psikolojim düzelmeye başladı… Sonra bu korkunç felaket geldi ülkemizin başına maalesef.. Şimdilerde inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz ve biz sanatçılar bunu en derinden yaşayan insanlar olduğumuz için, bizi sadece bizim anlayacağımızı düşünmeye başladım. Biz neden duralım diye düşünüp sevgili Mehmet Aydoğan‘ı aradım ve projemden bahsettim.. O kadar değerli bir insan, o kadar duyarlı bir şahıs ki beni çok iyi anladığını söylemekle birlikte, böyle bir şeyi zaten kendisinin de düşündüğünü belirtip bana hemen destek olacağını bildirdi..
(Fotoğraf: Anıl Gencer'in depremzedeler için bağışladığı eseri)