Türkiye'nin tanımış ressamları bağışladı depremzedeler için müzayedede satılıp bağışlanacak

Takipçilerim arttı.. dostlarım arttı ve en mühimi günden güne psikolojim düzelmeye başladı… Sonra bu korkunç felaket geldi ülkemizin başına maalesef.. Şimdilerde inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz ve biz sanatçılar bunu en derinden yaşayan insanlar olduğumuz için, bizi sadece bizim anlayacağımızı düşünmeye başladım. Biz neden duralım diye düşünüp sevgili Mehmet Aydoğan‘ı aradım ve projemden bahsettim.. O kadar değerli bir insan, o kadar duyarlı bir şahıs ki beni çok iyi anladığını söylemekle birlikte, böyle bir şeyi zaten kendisinin de düşündüğünü belirtip bana hemen destek olacağını bildirdi..

(Fotoğraf: Anıl Gencer'in depremzedeler için bağışladığı eseri)