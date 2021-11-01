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OTOMOBİL

Türkiye'nin Otomobili İstanbul Park'ta piste çıktı

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda yerli otomobilin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar paylaşılırken aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de videoda yer aldı.

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubundan (TOGG) Türkiye'nin yerli otomobile ilişkin, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik" ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.

Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.

Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

Öte yandan TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.

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