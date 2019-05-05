Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu! İşte 2019'un en çok satan araba markaları

Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu! İşte 2019'un en çok satan araba markaları

ODD tarafından Trkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını açıkladı. Bakın Türk kullanıcılar bu sene en çok hangi marka tercih etmiş...

Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu! İşte 2019'un en çok satan araba markaları - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ocak - Nisan dönemi içerisinde Türkiye'de en çok satılan otomobil ve hafif ticari araçları açıkladı. 4 ay içerisinde 119 bin araç satıldı. İşte o liste;

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu! İşte 2019'un en çok satan araba markaları - Sayfa 2

LAMBORGHINI TOPLAM SATIŞ: 2

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu! İşte 2019'un en çok satan araba markaları - Sayfa 3

BENTLEY TOPLAM SATIŞ: 3

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu! İşte 2019'un en çok satan araba markaları - Sayfa 4

ASTON MARTIN TOPLAM SATIŞ: 6

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