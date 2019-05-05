Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu! İşte 2019'un en çok satan araba markaları
ODD tarafından Trkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını açıkladı. Bakın Türk kullanıcılar bu sene en çok hangi marka tercih etmiş...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ocak - Nisan dönemi içerisinde Türkiye'de en çok satılan otomobil ve hafif ticari araçları açıkladı. 4 ay içerisinde 119 bin araç satıldı. İşte o liste;
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LAMBORGHINI TOPLAM SATIŞ: 2
233
BENTLEY TOPLAM SATIŞ: 3
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ASTON MARTIN TOPLAM SATIŞ: 6
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