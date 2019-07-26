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Türkiye'nin onları konuşmuştu! Şok gerçek

Samsun'da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde "Uyuşturucuya hayır" pankartı taşıyan genç uyuşturucu ile yakalandı.

SAMSUN'da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan şahıs boş bir arazide uyuşturucu ile yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'ta metruk bir binada 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, metruk binada kullandığı uyuşturucudan öldü. Yakınları ve arkadaşları cenazetöreninde uyuşturucuya karşı pankart taşıdılar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde boş bir arsada uygulama yaparken cenaze töreninde üzerinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan 36 yaşındaki A.Y.'yi bir miktar bonzai ile yakaladı. A.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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