Türkiye’nin Meteoroloji'de 2025 yılı 'en'leri açıklandı! İşte en sıcak ve soğuk yer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Türkiye’de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. Buna göre, en sıcak gün 25 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçüldü. En soğuk gün ise Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde Selahaddin Eyyübi Havalimanı’nda -35,1 derece ile 25 Şubat’ta yaşandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bulunan toplam 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2025 yılında gerçekleşen rekor hava değerlerini açıkladı. 2025 yılının en sıcak günü Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşandı. 25 Temmuz’da Silopi’de hava sıcaklığı 50,5 derece olarak ölçüldü.
EN ÇOK YAĞIŞ GÖKÇEADA’YA DÜŞTÜ
2025 yılında kaydedilen günlük maksimum yağış miktarı, Çanakkale’nin Gökçeada Havalimanı’nda ölçüldü. 23 Ekim’de metrekareye 167 kilogram yağış düştü.
EN SOĞUK GÜN 25 ŞUBAT’TA -35,1 DERECE İLE YÜKSEKOVA’DA
Yılın en soğuk günü 25 Şubat’ta Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Selahaddin Eyyübi Havalimanı’ndaki istasyonda hava sıcaklığı -35,1 derece olarak ölçüldü.
RİZE’DE KAR KALINLIĞI 280 SANTİMETREYE ULAŞTI
2025 yılının en yüksek kar kalınlığı, Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası’nda ölçüldü. 21 Mart’ta en yüksek kar kalınlığı 280 santimetre olarak kaydedildi