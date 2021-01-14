Türkiye'nin koronavirüste tarihi günü! İşte aşılamanın başladığı illerden ilk görüntüler
TÜRKİYE'ye getirilen Çin aşısı uygulamada start aldı. Sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan aşıda tarihi kareler kayda geçiyor. İşte CoronaVac aşısının uygulamaya geçtiği günden yansıyanlar...
Tüm dünyada olduğu gibi aylardır covid-19'a karşı savaş veren Türkiye, pandemide tarihi günü yaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün aşının startını vermesinin ardından bugün sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. 3 milyon doz aşının dağıtıldığı kentlerden uygulama anlarının görüntüleri geldi. İşte o kentlerden bazı enstantaneler...
Ordu’da, dün itibarıyla tüm sağlık birimlerine gönderilen koronavirüs aşısının ilk dozu, uygulanmaya başlandı. Kente ilk partide 15 bin doz aşı geldi.
Hakkari’nin Çukurca ilçesine gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personellerine uygulanmaya başlandı.
Eskişehir'de de Çin’den getirilen CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.