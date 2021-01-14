Türkiye'nin koronavirüste tarihi günü! İşte aşılamanın başladığı illerden ilk görüntüler

Tüm dünyada olduğu gibi aylardır covid-19'a karşı savaş veren Türkiye, pandemide tarihi günü yaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün aşının startını vermesinin ardından bugün sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. 3 milyon doz aşının dağıtıldığı kentlerden uygulama anlarının görüntüleri geldi. İşte o kentlerden bazı enstantaneler...