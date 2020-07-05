Türkiye'nin koronavirüsle mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

Mektubunda Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı alınan etkili tedbir ve çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "'Bir millet iki devlet' şiarıyla dost ve kardeş Azerbaycan'a elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bu çerçevede, can Azerbaycan'ın salgınla mücadelesine bir nebze de olsa katkıda bulunabilecek tıbbi yardım malzemesinin ülkenize intikalini sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.