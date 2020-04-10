Türkiye'nin koronavirüs rakamları! Vakada 9, ölümlerde ise 13. sıradayız

Vaka artış hızı düşme eğiliminde

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, 296 koronavirüs hastası daha işileşti, böylece toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142’ye çıktı. Dün 28 bin 578 kişiye daha Covid-19 testi yapılırken, yapılan toplam test sayısı da 276 bin 338'e yükseldi. Sağlık bakanı Koca, "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde" bilgisini paylaştı.