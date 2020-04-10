Türkiye'nin koronavirüs rakamları! Vakada 9, ölümlerde ise 13. sıradayız
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısı 908'e, vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. Türkiye bu rakamlarla vaka sayısında dünyada 9, ölüm sayısında ise 13. sıraya çıktı. ABD vaka sayısında dünyada ilk sırada yer alırken, ölümlerde ilk sırada İtalya var...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 96 kişinin vefat ettiğini, 4 bin 56 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 908'e, vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. Türkiye bu rakamlarla dünya genelinde salgın liginde üst sıralara çıktı. Dünyada vaka sıralamasında birincilik ABD'de iken ölemlerde İtalya ilk sırada...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybederken, 4 bin 56 yeni tanı kondu. Böylece toplam ölü sayısı 908'e çıkarken toplam vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. BÖylece Türkiye vaka sayısında dünyada 9, ölüm sayısında ise 13. sıraya çıktı.
Vaka artış hızı düşme eğiliminde
Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, 296 koronavirüs hastası daha işileşti, böylece toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142’ye çıktı. Dün 28 bin 578 kişiye daha Covid-19 testi yapılırken, yapılan toplam test sayısı da 276 bin 338'e yükseldi. Sağlık bakanı Koca, "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde" bilgisini paylaştı.
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 605 bin 372'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 95 bin 753 kişi hayatını kaybetti. "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 356 bin952 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.